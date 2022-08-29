輕颱「軒嵐諾」今（29）日下午增強為中度颱風，且暴風圈侵襲台灣的機率大增。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，軒嵐諾正努力突破高壓封鎖，「先南墜，後北上的機率最高」，且強度可期。

台灣颱風論壇發文表示，軒嵐諾正努力突破高壓封鎖，未來路徑預估沒有太大變化，「先南墜，後北上的機率最高」，只是南墜後的北上角度比較耐人尋味；台灣颱風論壇分析，「這個南墜對軒嵐諾而言是利大於弊，台灣東方、日本琉球南方，一整片充滿能量的海域正等著他吸飽吸滿，加上之後再把98W（熱帶擾動）併吞，強度可期～」。

對此，許多網友紛紛回應，「每次看這個都會有一種在玩養成颱風遊戲的感覺」、「98W加油把軒嵐諾往西南多甩一些，台灣水庫需要加水」、「來台灣讓我們解渴但是又不要有災難！」、「這種名字越怪的颱風通常都很強」、「來吧，台灣需要雨水」。

另外根據中央氣象局預測，軒嵐諾周三晚上起颱風開始接近台灣，周三晚至周六一連4天對台天氣造成影響，北部、東北部有大雨。撲台則要看軒嵐諾颱風離台灣有多靠近，若之後北轉較偏西的話就會更接近台灣，對台灣影響更大。