玉井青果市場已將網頁版市場行情改回當日即時。（翻攝照片／李俊淇台南傳真）

為搶救逐年下滑的過磅費營收，台南市農產運銷公司所管理的玉井場，今年5月修改線上即時交易行情顯示方式，民眾上網只能看到3天前資訊，不久後調整回前一日的交易資訊，引起農友抱怨不斷，議員周奕齊經多方協調，近日已將玉井青果市場網頁版行情表已改回當日即時行情。

農產運銷公司玉井場又稱玉井青果市場，主要營收以抽取2％過磅費用為主，2017年開始推出電子化交易系統，公開、透明又即時的交易資訊，讓農友、盤商及遊客都可以參考交易價格，但自推出電子化交易系統後，過磅營收逐年下降，農運產銷公司推測，應該是盤商參考線上價格，改至場外交易所導致。

住在玉井的林姓農友表示，已在玉井場賣水果10多了，有即時價格當然會方便，特別是這裡的價格變動很快，有參考標準是好事，如果只是改到場外交易導致營收減少，那也應該是農產運銷公司該自行檢討，在凌晨4點交易量最高峰的時間，時常找到不到過磅員，這樣的市場怎麼會有願意人來。而另外林姓攤商表也示，公開即時交易行情對於農民和消費者都有很大的幫助。

台南市議員周奕齊表示，市府收入減少應該針對問題去解決，而不是殺雞取卵剝削農民的權益，也要求農業局督促農產運銷公司立即通盤檢討並召開地方說明會，了解地方農民的需求立即改善。最後經多方協調後最終達成共識，將玉井青果市場網頁版行情表已改回當日即時行情。

農產運銷公司表示，雖然是100％官股，但完全自負盈虧，需維持員工的生計，在之前數月的試辦，明顯可以看出營收增加，但即然有議員及農友反對聲音，目前已改回線上即時交易行情，為了增加營收，已規畫打造結合冷凍、加工的觀光市場、提升購物環境品質。