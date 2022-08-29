40歲男星郭彥均喜愛在臉書針對時事、社會動向發表見解，今（29日）他在飯店吃早餐時，聽到鄰桌的母親嫌女兒吃吐司和牛奶是「賠錢貨」，女童聽完低頭沉默，讓郭彥均看了很心疼，便在臉書發長文感嘆，並建議家長們教育孩子時要注意「說話的溫度」，引起眾人省思。

郭彥均和老婆陳瑋珊（小豬）結婚9年，育有1名千金，常在臉書分享一家三口的幸福生活；今（29日）他在暑假最後一天來到飯店吃早餐，聽到隔壁桌的一位媽媽不滿女兒只吃吐司麵包和牛奶，直接發飆：「妳知道住這邊一晚多少錢嗎？妳真的是賠錢貨」，女童被罵後沒有頂嘴，只有低頭不語，默默接受媽媽的批評。

目睹一切的郭彥均看得很心疼，不禁在臉書感慨：「從小到大你是不是也經常聽到類似這樣的語言在我們身邊？聽到這樣的語言不管是對自己或是對別人我都會很不舒服而且我還會牢牢記在心裡。或許他們的『家庭語言』就是這樣沒有我想得那麼嚴重，但看著孩子的表情可以感覺的出來她已經『習慣』這樣的對話，孩子對應的方式就是頭低低默默安靜，我想這也是她的日常『只能的』回應。」

郭彥均表示每次看到這種情況，都會提醒自己不要這樣對待孩子和身邊的人；他也提出見解，認為「言語玩笑」對說者和聽者而言，想法可能天差地遠，舒適的溝通應是能表達看法當下也能顧慮聽者的感受，郭彥均舉鄰桌的媽媽為例，若換個方式跟女兒說：「今天的味道很特別妳想試試嗎？我等等可以多拿一點我們一起試試看好嗎？」這樣的溝通方式或許就溫暖很多，且他認為與人的相處就像一面鏡子，己所不欲勿施於人。

此文引發網友的省思，紛紛留言：「很認同您的想法！其實就是好好說話，有點難但是絕對可以做到」、「真的，沒人喜歡酸言酸語」、「我就是一直努力不要讓自己複製『兒時記憶』在兒子們身上，好好說話其實真的不難，難的是許多人無法改變自己。」