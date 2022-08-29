宜蘭縣礁溪鄉一直為國人旅遊首選的觀光區，為有效紓解假日一位難求的停車需求，宜蘭縣政府辦理礁溪國小地下停車場工程，歷時近2年期程，今（29日）啟用營運。縣長林姿妙表示，交通的順暢也是縣政推動的目標，期盼大家一起拚出宜蘭好交通。

礁溪國小地下停車場工程於2020年7月15日開工，今年4月20日完工，歷時近2年期程，總工程經費為4.4億，經交通部公路總局補助2億5327萬9000元，其餘款項由縣府自籌，可提供汽車358席停車位。

整個停車場建築採用節能的物理環境設計，局部挑空的方式輔助地下室停車場通風及採光，並設置車牌辨識進出場、電子票證收費及在席偵測等全智慧停車服務系統，以提高停車場效能；另透過風雨走廊與停車場步行通道串聯校舍，提供礁溪國小學童上下學有遮蔽風雨的友善步行空間。

縣府交通處說明，該停車場收費費率為汽車臨時停車每小時30元、平日（星期一至五）月租1000元、包月月租3600元等，歡迎有停車需求的民眾多加利用；另為配合礁溪國小家長接送需求，於學校上課日上下學（7時至8時、中午12時40分至13時40分、16時至17時）時段，提供入場前半小時免計費。

林姿妙表示，交通的順暢、經濟的發展也是縣政推動的目標，希望能有很好的停車空間，讓用路人使用更方便；礁溪國小停車場有提供婦幼、身心障礙及家長接送區等， 都做得非常優質完善。她說，施工期間造成不便，感謝大家的體諒，期盼一起拚出宜蘭好交通、好建設。