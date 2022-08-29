又到了幾家歡樂幾家愁的放榜季節，今年全國消防設備士放榜共246名錄取，錄取率僅有16%，競爭相當激烈，目前就讀大仁科技大學消防安全學士學位學程三年級的洪嘉徽今年得到全國第14名。更特別的是他與父視洪文乾是學校前後期的學長學弟，更是在父親洪文乾以身作則的鼓勵下，陸續考取消防設備士，父子共同考取也成為學校一段佳話。

洪嘉徽的父親洪文乾從事消防業工作超過20年，是大仁科大消防學程二年制第一屆的畢業生，110學年度也曾獲得傑出校友。洪文乾教育孩子的方式是以身作則，用自身經驗勉勵孩子要有一技之長，因此他勤奮苦讀，在110年考上消防設備士，他表示，處在這個競爭的年代，更需要考取證照才能有穩定的工作以發揮所長。也讓洪嘉徽在求學之路上有明確的目標與鼓勵，因此在今年以優秀成績考取消防設備士資格。

這對父子檔接連榮登紅榜在學校成為一段佳話。洪文乾期勉洪嘉徽：「校園學習階段裡充滿了黃金，要靠自己去挖掘」。他也傳授如何去挖掘知識和保持學習的動力，更期許兒子雖考上了消防設備士證照，但仍要保有持續學習的心不能怠惰，才能不斷精進學習更多高深的學問。

大仁科技大學校長郭代璜恭賀洪嘉徽同學考取消防設備士證照，表示大仁消防安全學士學位學程是南台灣消防專業人才培訓的重要基地，學生在學期間可以參加學校開辦的消防、救護、水電技能與職安管理專業證照培訓課程，取得各類專業證照，很多學生在校期間考取消防設備士、警察人員消防四等特種考試，歡迎年輕學子前來就讀。