1名網友日前與朋友到外島租車玩，由他負責駕駛，他當時要從「封閉型」停車庫內倒車出來時，因為左右兩邊被車庫牆壁擋住，他請後座朋友幫忙注意來車，沒想到朋友竟嗆他很難搞，還亂報一通，他事後在網路分享此事，問說幫忙注意來車不是後座的義務嗎？其他網友紛紛直言「這種朋友絕交算了」。

該網友在PTT上發文表示，他日前與同學到外島玩，到當地租車，因為整團人中只有他有上路經驗，因此由他駕駛，但入住的民宿車庫是「封閉型」，意即三面都是牆，他當時準備從車庫內「倒車出來」時，因為看不到左右雙向來車，他因此請後座2名同學幫忙看，沒想到對方卻相當不願意。

原PO的2名同學當下表現出不怎麼願意的態度，甚至覺得原PO很難搞，當下還會亂報路況，原PO最後在PTT分享此事，他說平時開車遇到這種「死角」都相當頭痛，問說注意雙向來車到底是不是後座該做的，「還是單純是我自己太過於難搞呢，根本不應該請他們做這種事呢？」

其他網友留言「建議直接絕交」、「有些事是不能開玩笑的，慎選朋友」、「重點是倒車出車庫，只有後座能看到雙向來車阿」、「他們沒開過車不懂很正常」、「我也很希望慢慢退就可以，但事實就是很多三寶不看路，而且租車撞到還要賠償營業損失很麻煩」、「亂報一通是怎樣？害你撞到嗎？這種人可以離遠一點」。