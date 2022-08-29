據了解，這名35歲洪姓男子在23日晚間9時31分持油漆前往友人家門口潑灑，結果不慎波及到旁邊的機車，住在隔壁的車主39歲莊男立刻上前理論，雙方在爭吵中洪男竟拿出開山刀砍向莊男腹部。圖為作案兇器。(黃敬文翻攝)

新北市三重區23日晚間有名洪姓男子因與友人結怨，前往他家潑油漆時不慎波及旁邊的機車，結果當車主上前理論，洪男竟持開山刀砍人後逃逸，警方隨後在25日下午將他擒獲，詢後依殺人未遂罪名移送偵辦。

據了解，這名35歲洪姓男子因為日前與王姓友人發生糾紛，23日晚間9時31分竟持油漆前往友人位在龍門路274巷的家門口潑灑，結果不慎波及到旁邊的機車，住在隔壁的車主39歲莊男立刻上前理論，雙方在爭吵中洪男竟拿出開山刀砍向莊男腹部，莊男被砍傷後立刻跑進屋內躲避，洪男還一度還作勢要追砍對方，之後持刀在門口叫囂後，才轉身離去。

路人見狀馬上報警，救護人員趕到現場後，發現莊男腹部有約10公分的切割傷，立刻送往市立三重醫院急救，所幸沒有生命危險；警方獲報後隨即展開調查，24日向新北地檢署聲請拘票後，25日下午1時在仁愛路將洪男逮獲。

警方指出，洪男詢後依殺人未遂罪名移送偵辦。