全國教師工會總聯合為今天發布新聞稿指出，教育部在6月突襲式發布將要開放讓2歲幼兒可以混齡的政策，引發反彈，但到現在依然不改，他們呼籲教育部「奠基民意、尊重專業」，即刻停止這種荒謬的2歲混齡修法！

教育部回應，並無2歲幼兒混齡的政策，小朋友還是要滿3歲才得於教保服務機構有缺額時進入3歲專班就讀。差別在於，過去是在每年9月新學期開始前滿3歲才能進入3歲專班就讀，之後一旦法案完成修正，幼兒只要滿3歲，在學期中也可進入3歲專班就讀。

不過教育部表示，有關幼兒教育及照顧法施行細則修正草案，為求周妥，本次配合幼照法修法併同修正相關條文，並同步進行草案預告，為期2個月，以持續徵詢各界意見，並作為後續研修之參考。

教育部6月預告修訂「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條草案，擬將2歲學齡幼兒混齡到3至4歲班級。近日有人在公共政策網路參與平台發起連署來進行反對，獲得1萬多筆留言響應，而教育部也在8月18日當天，依據程序邀請10多位民眾參與線上對話討論，會中的所有與會代表，無一例外地表示對這個政策的反對和質疑。

不過全教總表示，教育部並沒有依照多數的民意進行政策調整，「堅持逆風而行」，想盡辦法要強行讓2歲幼兒可以混齡的規定通過。

全教總說，在間隔不到1周的時間，教育部完全不參考協調會議與民眾留言內容，逕自於8月24號把關於兩歲混齡的法案內容「在沒有任何修正的情況下」，夾雜於其他條文內，意圖魚目混珠讓其通過！這項法案修正將在網路上預告7日到8月31日止，以蒐集各方意見。

全教總問教育部，如此不顧社會大眾民意，執意通過一個無法解決幼托現場問題的奇怪政策、執意通過一個會降低幼兒教育品質的荒唐政策，到底是何居心？

全教總認為，教育部根本是藐視社會大眾的真正需求，為了迎合少數利益團體，可以在沒有任何的專業與民意的基礎下，以非常快速的時間在3個月內「二度」完成修改法令的行政程序，如果這不是「別有所圖」，那什麼才是「別有所圖」？

全教總嚴正呼籲教育部，這種做法是在傷害台灣的民主制度，請教育部「奠基民意、尊重專業」，即刻停止這種荒謬的兩歲混齡修法！