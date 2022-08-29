高雄市一直協助原鄉建設以及文化推廣，為營造原鄉族語友善環境，高雄市交通局將那瑪夏行駛至高醫、長庚醫院、旗山、甲仙公車，在公車行經那瑪夏區內車站時，將以布農族語及卡那卡那富族語播報站位名稱，除了方便原住民長者搭乘外，也讓一般遊客多認識、接觸原住民文化。

交通局表示，目前高雄市公車車內到站廣播有國語、英語、台語、客語等4種語言，自即日起H21(那瑪夏-高醫)、H22(那瑪夏-長庚)及H22區間車(那瑪夏-甲仙)等3條公車路線在那瑪夏區內車站時，除國語、英語廣播外，將台語、客語替換為那瑪夏區內主要使用之布農族語、卡那卡那富族語，讓原住民鄉親長輩更容易搭乘。

族語的站名播報受到原住民鄉親的喜愛與好評，「有了在地原住民語廣播，讓我們MOMO(長者)搭乘公車親切、方便許多，出門搭公車不再害怕了，很棒！」參與舉牌儀式的長者表示。

交通局表示，今年6月底就在茂林區H31公車路線以茂林語、萬山語、多納語來進行到站播報，這次與高雄市政府原民會攜手合作，尋找語推老師錄製族語站播，這項政策未來會逐步推廣到其他原鄉部落，計畫於9月間在桃源鄉錄製布農族、拉阿魯哇族語，進行優化原鄉地區公車服務。