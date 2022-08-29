桃園29日新增2471例本土個案，衛生局長王文彥說明，確診個案數較昨日下降15.61％，年齡層分佈65歲以上占8.26％、18歲以下占23.19％。明天將再加開12處嬰幼兒社區接種站的夜間時段，方便家長下班後帶家中嬰幼兒及兒童前往接種。

王文彥表示，截至28日桃園市嬰幼兒疫苗累計接種共計1萬6827人次，兒童疫苗累計接種人數共計20萬4917人次。昨日在桃園區永康活動中心及平鎮區婦幼館開設嬰幼兒、兒童社區接種站，提供6個月至4歲嬰幼兒及5歲至11歲兒童接種BNT疫苗，就有3487人至接種站完成接種，施打狀況相當踴躍。

為此市府再規畫於明日（30日）夜間時段，晚間17點30分至21點於12處社區接種站開站，提供嬰幼兒及兒童BNT疫苗，方便家長下班後帶家中嬰幼兒及兒童前往接種。此外，13區衛生所亦有提供嬰幼兒莫德納疫苗夜診或假日診接種服務。

衛生局另也提醒，近期詐騙集團透過簡訊、郵件及Line發送，以「『衛生福利部』恭喜您，可提領防疫補助補貼」或『衛生局』您的補貼已通過等相關詞彙製作釣魚連結，假冒衛生福利部或衛生局名義，誘導民眾於訊息中網址輸入個資等。若有申請防疫補償需求，可至衛生福利部防疫補償專區查詢。

有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥說，目前在案數共2萬1124人，照護案件累計59萬5544人，已完成59萬2448人，累計完成率約99.5％。截至29日，桃園專責ICU開設38床、收治23人、空床數15床；專責病房460床，收治213人，空床數247床，收治比率約46.3 ％，醫療能量充足。