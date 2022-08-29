日本經濟安保擔當大臣高市早苗說，加強日本半導體的供應鏈是極其重要的，改善與包括美國在內的盟友的合作將是關鍵。她還承諾密切關注包括中國在內的國家，以保護日本經濟安全免受危險。

據新加坡聯合早報報導，高市早苗在29日的集體採訪中說：「我們心中沒有一個特定的國家需要關注。然而，我們必須密切關注可能影響我們經濟安全的國家，包括中國。」本月上任的高市早苗以對中國採取鷹派立場而聞名。

談到供應鏈，高市說，加強半導體的供應鏈是極其重要的。她補充說，改善與包括美國在內的盟友的合作將是關鍵。去年，日本成功讓世界上最大晶片製造商之一的台積電，進駐熊本設立一座製造工廠。

高市早苗說：「我們開始看到企業將生產基地遷回日本。從經濟安全的角度來看，這是一個值得歡迎的發展，但我們也必須確保有足夠的國內支持。」

高市與7月遇刺身亡的日本前首相安倍晉三關係親近，也是立場鮮明的親台派。她原擔任自民黨政務調查會長，日本首相岸田文雄（自民黨總裁）8月10日實施內閣改組和黨高層人事調整時，高市入閣擔任經濟安保大臣。

高市早苗8月14日在推特上透露，對於岸田在內閣改組前夜要求其入閣，自己曾提議讓前任經濟安保大臣小林鷹之留任但未果，因此感到很困惑。據日本共同社報導，自民黨中堅人士分析稱：「不同於政調會長，（新職務）負責的工作有限，或許是感到不滿吧。」

她對岸田的人事任命表達不同意見，引起了波瀾。8月15日，高市在記者會上說：「雖然內心有掙扎，但既然接受了該職務，就會全力工作。」高市就最終同意出任該職務的理由稱，因為安倍生前曾告訴自己「岸田委託的事不能拒絕，必須接受」。

高市早苗曾在15日「終戰日」參拜了靖國神社，據分析，她的戰略是繼續彰顯保守派立場，鞏固過去支撐安倍政權的「核心支持群體」。