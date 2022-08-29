日前外媒傳出北京和華盛頓已就赴美上市中國企業審計規則達成協議，這項懸而未決的爭議傳出落定的消息，讓紐交所中概股投資者鬆了一口氣。不過，法律專家和中國經濟觀察人士警告稱，投資者不應過度樂觀，依過去審計談判的先例，美中雙方未來仍可能對該協議的條文解釋與執行方式發生嚴重衝突。

《路透》報導說，10多年來，美國證券監管機構一直要求獲得在美國上市的中國企業的審計文件，但北京一直以國家安全為理由不讓美國監管機構檢查其會計師事務持有的會計文件底稿。

經過曠日廢時的談判，美中雙方在上周五達成了一項具有里程碑意義的協議，中方似乎全部答應了美國證監會的要求：可以完全訪問中國企業的審計文件，不會以任何理由刪減審計內容，同時美方證券監管機構有權從大陸和香港的審計公司員工那裡獲取證詞，並自行決定選擇要檢查哪些公司。

投資者認為，這項協議對在美上市的中國企業是一個重大利多消息，但是法律專家警告，投資者的樂觀情緒可能為時過早，雙方在協議措辭的細微差別可能會在下個月開始實施交易時引發潛在衝突。因此，美國審計監督機構上市公司會計監督委員會 (PCAOB)將需要一些時間來檢驗中方是否忠實地遵守這項協議。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員洪傳（Hung Tran）說：「雙方打破僵局達成協議有重大意義，但它真正的義含需要一些時間來磨合，以確認訪察會計文件以及審計程序是否滿足美國法律的要求。」

報導說，上周五的PCAOB聲明指出，如果按照協議進行，美國監管機構將擁有完全訪問權限。但北京方面的聲明卻強調，雙方合作的原則是「平等」，美方必須通過中國監管機構獲取文件，並讓中方參與和協調採訪和取證。中國證監會（CSRC）強調，達成協議對投資者、企業和雙方政府都是重要的一步，這項合作只有在滿足雙方的監管要求下，審計監管問題才能得到解決。

不過，美中監管機構在協議解釋與執行上有重大差異早有前例，PCAOB在2013年花了大量時間和資源與中國就審計執法合作的諒解備忘錄 (MOU) 進行談判，但到最後他們仍然無法獲得足夠的資訊訪問權限。

律師們指出，目前在美上市的中國企業有200多家，協議的執行將很大程度取決於PCAOB選擇對哪些中國企業進行檢查。PCAOB官員說，他們已經通知了選定的公司，並預計下個月開始檢查他們的審計文件，不過官員沒有點出選定檢查的是哪些企業。

PCAOB一位女發言人表示，他們將根據風險因素（例如規模和行業）來選擇公司，並且哪一家企業會獲得特殊待遇。

律師們認為，如果PCAOB選擇擁有大量敏感數據的知名公司，衝突很快就會出現，PCAOB也不太可能對中國的任何反擊示弱。律師認為，交易所需要的審計文件訪問權限仍與中國嚴格的數據安全規定存在緊張關係。

美國證交會與中國證監會的發言人都未就此事置評。美國證券交易委員會國際事務辦公室前主任保羅·萊德 (Paul Leder) 表示，「PCAOB在執行該協議時不會偷工減料，證交會與國會都希望在中國與美國都能執行同樣的審計檢查。

專家指出，由於某些敏感數據訪問權方面可能會持續發生衝突，未來中國可能會引導一些公司撤離美國，這些擁有敏感數據的公司會傾向於轉往香港上市。