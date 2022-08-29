數位性別暴力近年來成為性暴力犯罪的新興議題，桃園市今年就有60多件，為此教育局特別設計3套情境式解謎遊戲包，將於新學期加入推動數位性別暴力教材，讓孩子從遊戲解謎當中認識性別暴力，保護自己與他人，另也開放各縣市申購，共同防止數位性別暴力。

教育局表示，數位性別暴力包括網路視訊、直播私密影像、不雅照遭到盜用、搞笑P圖等，加上數位快速且難以收回的特性，往往造成被害者不可逆的「數位烙印」，依婦女救援基金會統計，去年遭拍攝或是外流的被害人中，有近7成更是未滿18歲的未成年者。

教育局局長林明裕說，性平團教師們耗費1年設計開發3套防治數位性別暴力的桌遊，包括小燈探、數碼迷蹤及數位迴戰，每套遊戲包都有故事題本、專業教案、使用說明及操作筆等，適合樂齡、高中、國中及國小學生，全年齡層都可以使用，非常看好這套教材可在防止數位性別暴力上起到非常大的作用，讓孩子免於受害。

現場試玩的學生直呼，解謎遊戲很好玩，但其實有點困難，需要展現團隊合作才能加速破關，從遊戲中能了解到什麼是數位性別暴力，也能學習到若遇到這個狀況該如何保護自己。

林明裕另提及，今年起將規畫辦理數位性別暴力種子教師研習，會有10場到校示範教學，希望透過操作式、議題式的解謎遊戲，翻轉講述、威嚇及口號式的宣導模式，讓孩子更有感受。此外另也開放外縣市各級學生申購，解謎遊戲包於7月上架，目前已銷售近千套，每套100元、3套合購250元，讓全國各校都可能最便宜的費用採購，共同推廣防治數位性別暴力。