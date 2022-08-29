拉鋸戰！TVBS民調中心今(29日)發佈《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，剛辭職的前台北市副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，仍居第三。PTT鄉民看了數字則驚呼：「原來死忠的還有23%這麼多！」

根據最新民調結果指出，與今年6月下旬的調查相較，蔣萬安支持度再下滑3個百分點（39%：36%），黃珊珊則是再略增2個百分點（24%：26%），兩人的差距由15個百分點再度縮小至10個百分點；而陳時中支持度自去年9月以來持續下滑至6月的18%，此次雖回升5個百分點至23%，但仍居第三。

與政黨傾向交叉分析顯示，民進黨認同者支持陳時中的比例上升至71%，但仍有21%支持黃珊珊；國民黨認同者85%支持蔣萬安，只有7%支持黃珊珊；而民眾黨支持黃珊珊比例再增至75%，支持蔣萬安比例減少至20%。值得注意的是，中立選民支持蔣萬安比例由36%減少為28%，而支持黃珊珊比例則由25%增至28%，從蔣萬安領先轉為兩人不相上下，陳時中在中立選民的支持度仍較低，為12%。

地區方面，黃珊珊在中正萬華、中山大同、松山信義區的支持度都提高5個百分點以上，但蔣萬安、陳時中的變化不大，未表態比例降低；陳時中在中山大同、士林北投區上升至3成以上，與蔣萬安不相上下；蔣萬安在中山大同、士林北投以外的地區，支持度呈現領先，其中，內湖南港增加至41%，但大安文山下滑至36%。

PTT鄉民表示：「蔣市長好」、「蔣萬安真的躺著選」、「幹話中居然還有高達23%，穩了」、「笑死，恭喜季軍」、「棄陳保黃」、「台北死忠的集中在中正萬華大同」、「時鐘大概就是下一個姚文智」、「居然還有23%死忠的」、「八卦是竟然還有23%死忠，笑死」、「阿中就死忠綠老人在挺」、「陳時中要被棄保了吧」、「選陳的就是希望蔣當選吧」、「應該就是黃蔣對決了」。