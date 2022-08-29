韓國武器採購部門表示，兩家韓國軍事公司已經與波蘭完成總價57.6億美元(約1752億新台幣)的武器交易合約，正是上個月已確定的K2「黑豹」主戰坦克，和 K9「雷鳴」自走式榴彈砲。

防衛部落格(Defense Blog)報導，根據韓國國防採購計劃管理局 (DAPA) 的新聞稿，現代樂鐵集團(Hyundai Rotem )和韓華防務(Hanwha Defense)與華沙軍備局簽署了K2坦克和 K9 榴彈砲的執行合約。

據波蘭國防部的推特，在2022~25年期間，給陸續交付 180 輛K2坦克，而在 2022~26 年期間，也要交付212 門K9自走砲。

2017年芬蘭成為K9自走砲第一個歐洲買主，之後挪威、波蘭、愛沙尼亞、英國也紛紛下訂；波蘭則是K2主戰坦克的第1個歐洲買主，相當有指標意義。

而且波蘭的韓國武器採購量遠不止於此，K2坦克的後續採購量達到980 輛，K9自走砲的數量為648門，還將與韓國宇航KAI購買48架 FA-50輕型戰鬥機，是韓國近年來「最重要、最大筆」的國防訂單。