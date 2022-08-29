台北市長柯文哲堅決舉辦雙城論壇，卻引來批評，台北市議員江志銘今質疑，柯文哲若當總統是否會打落共機，柯則回，他若當總統能不能打下還是未知數，但現階段蔡總統真的沒能力打下來，也直言不會丟臉到用石頭丟無人機，早就「拿槍把他打下來」。

江志銘先問，「雙城論壇費用95萬繳了沒」，他也說會提出雙城論壇議題，是因柯文哲一而再為雙城論壇辯護，但卻認為國民黨副主席夏立言訪中不當、政治不正確，這就是所謂的雙標，好像兩岸交流只有民眾黨可以做，其他人就不行。

柯文哲表示，國民黨可派代表團，但要說明戰略理由，當時他說是去見台商，這理由不會讓人相信，而當時陸委會也反對國民黨派團，但並沒有反對舉辦雙城論壇，這是不一樣的。

江志銘又問，不管是夏立言訪中，還是柯文哲堅持主辦的「雙城論壇」，這擺明為統戰搭的舞台有何意義，柯還發表兩岸一家親、命運共同體等話，柯則回，雙城論壇是民間交流，降低官方色彩，而兩岸一家親等話，民進黨並無講的比較少，把民進黨大頭目講的話拿來看，不也差不多。

柯文哲曾說若認為共機擾台，蔡總統應把他打下來，對此，江志銘接著問，若柯當總統是否會將共機打下來，柯文哲則說，會把界線講清楚，他也直言，他當總統是否能打下來還是未知數，但現階段蔡總統是真的沒能力打下來，這是事實，他不會丟臉到用石頭丟無人機，早就「拿槍把他打下來」。