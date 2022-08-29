近日，大陸華西至黃淮一帶的較強降雨過程開啟。據澎湃新聞報導，中國氣象局預測，在過去一天（28日），四川盆地及陝西等地出現了較強降雨，氣象監測顯示，四川盆地西部和北部、陝西中南部、山西南部、河北南部、河南西北部和東部以及山東中部等地的部分地區出現大雨或暴雨，四川廣元、南充、綿陽和成都等局地大暴雨（100～209毫米）。

此輪降水尚無停止跡象。大陸中央氣象台預計，在29～30日兩天，華西至黃淮、江淮一帶的較強降雨仍將持續，強降雨集中在四川盆地、陝西南部等地。

受降雨和冷空氣的影響，大陸南方地區的高溫目前正在逐步消退中，8月29日，四川東部的高溫將率先結束，大部地區降溫幅度超過10℃，白天最高氣溫在25℃上下，重慶地區高溫也有明顯緩解；29～30日兩天，江南、華南等地仍有35℃以上高溫天氣，湖南中南部、江西中南部等地的局部地區可達40℃以上。

值得期待的是，大陸南方地區持續高溫天氣過程將於31日結束，受降雨和冷空氣影響，上述部分地區氣溫起伏較大，公眾需關注氣溫變化，及時調整著裝。

針對此輪降水過程，氣象專家提醒，此次降雨過程持續時間較長、四川盆地、陝西南部等地累計雨量大，需謹防旱澇急轉，尤其是陝西南部、四川東北部、重慶北部等地受降雨影響發生山洪和地質災害氣象風險較高、局地風險高，公眾需加強防範意識，避免前往災害隱患點，同時注意防範局地強降雨或強對流天氣對交通出行的不利影響。