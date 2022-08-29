韓國政府代表團於29日啟程赴美國，就美方實施《通膨削減法案》轉達韓方立場和關切。產業通商資源部長官李昌洋表示，必要時將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。
該法案規定只有在北美地區完成組裝的電動汽車才能享受購車補貼。由於現代汽車集團製造的電動汽車均在韓國生產後出口，因此韓系電動汽車無法享受相關優惠。除非在美國當地生產和銷售電動汽車，韓系汽車今後數年在美國市場上將難免處於競爭劣勢。
韓國政府代表團於29日啟程赴美國，就美方實施《通膨削減法案》轉達韓方立場和關切。產業通商資源部長官李昌洋表示，必要時將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。
該法案規定只有在北美地區完成組裝的電動汽車才能享受購車補貼。由於現代汽車集團製造的電動汽車均在韓國生產後出口，因此韓系電動汽車無法享受相關優惠。除非在美國當地生產和銷售電動汽車，韓系汽車今後數年在美國市場上將難免處於競爭劣勢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。