韓國政府代表團於29日啟程赴美國，就美方實施《通膨削減法案》轉達韓方立場和關切。產業通商資源部長官李昌洋表示，必要時將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。

該法案規定只有在北美地區完成組裝的電動汽車才能享受購車補貼。由於現代汽車集團製造的電動汽車均在韓國生產後出口，因此韓系電動汽車無法享受相關優惠。除非在美國當地生產和銷售電動汽車，韓系汽車今後數年在美國市場上將難免處於競爭劣勢。