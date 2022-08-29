新北市表揚好人好事運動協會今於市府表揚28位好人好事代表。（李奇叡攝）

新北市表揚好人好事運動協會今於市府表揚28位好人好事代表，新北市長侯友宜應邀出席頒獎，並表示台灣最需要的凝聚正向的力量，及積極看待每個良善的地方，最不需要的是口水之爭，或是惡意批評，因此非常肯定協會以存好心、說好話、做好事、當好人為宗旨，讓社會越來越好。

新北市表揚好人好事運動協會理事長何碧英表示，協會表揚好人好事發揚傳統美德，此次獲獎的28位代表分別為陳秀月、陳崑鵬、羅素春、張素月、周快、張予榕、林錦松、潘俊亨、童金清、吳萬智、彭惠梅、張雅琇、賴進騰、劉崑耀、劉立黛、李貴英、許權毅、林作逸、葉國棟、湯傑郎、王閔南、王淑芳、張乃文、洪士宏、吳奕平、徐彪峻、陳彥儒和賴瑞昌。

獲獎的義消劉崑耀雖罹患小兒麻痺，但克服肢體障礙，成立山城搜救隊，10多年來支援無數次的山域救援，2020年黑鷹直升機於烏來山區墜毀時，他帶領隊員搜救，隔年10月雙溪虎豹潭山洪暴發，他也不畏艱難，持續6天在湍急溪流中搜救失蹤者，將所有罹難者送回家。

另外板橋分局員警王閔南10餘年來為上千名失蹤人口及無名屍找到回家的路，遇到經濟困苦的無名屍個案家屬，還會積極媒合資源協助，今年更透過DNA比對，尋獲到失聯22年的無名屍，讓高齡83歲的母親得以放下對失蹤兒子的掛念。

新北市商業會理事長賴瑞昌，則在疫情期間，以個人名義捐出300萬元防疫基金，更募集了533萬元支援第一線防疫人員，其中100萬元提供雙和醫院建立負壓艙隔離病房，而今年初疫情再起時，又再次率領會員捐贈100萬元。

而原本是家庭主婦的張素月，在孩子長大後接任美倫獅子會，關懷獨居老人、獎勵清寒學子，也與友會共同捐款LCIF、復康巴士、醫療巡迴車、空氣負壓清淨機等，而她在擔任國際蘭馨交流協會新北市分會副會長期間，響應新北市「月經平權」活動，與總會共同捐贈100萬元女性生理用品。

中和沐舍飯店店長張乃文在疫情嚴峻時，將飯店改為防疫旅館，2年多來服務無數須隔離的旅客，若發現有經濟弱勢者，會主動調降費用，還曾主動關心徘徊的境外回國人士，自掏腰包協助餐飲，並聯繫相關單位完成安置。