陳文茜即便肺腺癌開刀、人在病中，仍不間斷節目製作、主持工作。（TVBS提供）

赴美接受顱部手術的行程中，陳文茜採訪知名戰地記者「瑪麗柯文」的母親。（TVBS提供）

《文茜世界周報》屆滿17周年，收視屢創佳績，堅持「永不放棄給台灣一個通往世界窗口」的陳文茜，幾乎不曾請假，即便肺腺癌開刀、人在病中，仍不間斷節目製作、主持工作；前往美國進行顱部手術行程中，也親自完成採訪工作。

採訪過程的反饋，成為陳文茜忘記虛弱的力量，期許能成為國際新聞良知的燈塔。迎接第18年，陳文茜也將於 9月2日本周五，晚上七點到九點透過線上直播，與觀眾分享過去17年來的精采採訪，與幕後故事，更將直接與觀眾互動、暢所欲言。

主持《文茜世界周報》以來，陳文茜唯一請假的兩次，就是因為罹患肺腺癌，她說：「那時身體痛到無法躺下來，也坐不住，真的沒辦法主持」，但仍舊在病床上開稿單、編排流程。陳文茜回想肺腺癌開刀隔天，製作團隊前往探病，見到她在病床上、邊吸氧氣，上一秒還在咳，下一秒就咳出血，大家手上拿著稿單，卻沒人敢吭聲。

她打破沉默問到：「你們為什麼不講話？你們是來參加喪禮嗎？」製作團隊才笑出聲。等身體情況好轉些，陳文茜便帶著特別護士回去錄影，每錄到一個段落，陳文茜就會請導播停一下，讓她吸氧才能繼續錄影，她說：「就這樣持續了差不多兩個月。我是一直要靠吸氧去撐下來。」

2014年後病況越來越重，陳文茜也曾猶豫是否要將工作假手他人。她印象最深刻的抉擇，是一次到美國接受顱部手術的行程中，安排採訪知名戰地記者「瑪麗柯文」的母親。在飛往美國接受手術前，陳文茜其實已經在振興醫院打了33天的抗生素，再加上術後身體的不適，讓她一度猶豫是否隨行採訪，但思及「瑪麗柯文」放下安逸生活。

到斯里蘭卡採訪內戰，因此失去了左眼，在敘利亞內戰時與CNN連線後，新聞中心受到火箭攻擊，甚至失去寶貴生命，陳文茜立刻轉念決定親自完成採訪。她深有所感表示，「當你看了這些故事，你就會忘了自己的虛弱，反而成為人生中很強大的力量。」

對於陳文茜而言，主持《文茜的世界周報》讓人生有一個目標，「可以觀看整個世界，還可以讓很多人知道遠方的苦難」，除了增加觀眾國際視野，還能避免殘忍災難再發生。她引述瑪麗柯文的得獎感言：「我們去了戰地，我們寫下他們的故事，等於像偷走他們的悲傷」。陳文茜表示，人類如何避免給自己一種殘忍災難的視野，結束戰爭比什麼都重要，讓這些難民有一個家，沒有比這件事情更重要，是這些信念在支撐自己走下去。

秉持這樣的信念支撐，陳文茜帶領《文茜的世界周報》走過17年，陳文茜表示，我們至少做一個燈塔告訴大家：「做節目可以有理想，當理想被認同，你反而可以在觀眾中有其地位，然後你也才可以存續下來。」