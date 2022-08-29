1名女網友日前準備與丈夫、孩子去親子旅遊，她的婆婆突然說想跟，她百般不情願下竟故意訂2晚高級飯店，因為婆婆說可以幫忙出住宿費，因此飯店錢7萬多元，她全讓婆婆刷卡買單，還說「看到你臉色僵硬，好爽，心情好快樂」；其他網友認為原PO太可怕，「寬以待人，有一天妳也會變成別人的婆婆」。

該女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她日前與丈夫、孩子準備去親子旅行3天2夜，婆婆突然提議也要同行，原PO非常不願意，說平時每2個月看到婆婆就心煩，暗示婆婆，對方還裝傻，一直說可以幫忙照顧孫子，讓原PO夫妻2人可以放心玩，原PO最後故意訂高級飯店，要求婆婆出錢付住宿費。

該女網友說婆婆自己稱可以幫忙出住宿費，她因此訂2間每晚1.8萬的五星級飯店，一共約7萬元全讓婆婆出錢，還說看到婆婆臉色僵硬地、假裝鎮定地刷卡很開心，還向婆婆解釋一年會住一次比較好的，暑假期間收費比較高，因此住宿費算合理，她發文說「看到你臉色僵硬，好爽，心情好快樂」。

該女網友最後怒嗆「誰叫你要破壞我們親子旅遊。看你下次還敢不敢嘴硬要破壞我的親子旅行」；其他網友留言「覺得你也好可怕」、「這樣就達到您的目地，將來您的子女跟你學，以其人之道，還其人之身」、「請問今天換做妳娘家，妳會這樣子做嗎，妳也會老的一天」、「寬以待人，有一天妳將成婆婆」。