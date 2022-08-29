陳凱倫與兒子同框拍攝廣告。（KlassiC.提供）

陳凱倫與陳銳、黃宣、杜妍、陳語安同框拍廣告。（KlassiC.提供）

陳銳（Ray）是曾獲3次金鐘獎最佳主持人尊榮的陳凱倫獨子，創業有成的他，在屬於全天下父親的8月，因感念父親的愛，特別在26日推出的夏季墨鏡系列，並邀請爸爸一起拍攝形象廣告，父子首度同框，還找來金曲製作人黃宣、女神杜妍、陳語安一同入鏡，陳銳笑說：「不可能那麼刺眼吧！難怪閃到大家都戴上墨鏡惹。」新系列形象廣告對陳銳意義重大，因為除了老爸，黃宣等一班好友都義不容辭來幫忙，讓他感動用英文寫下：「That’s what I called “FAMILY”。」並稱：「每一位都在我人生中陪伴我，度過荒唐的歲月，且持續進行中。」

陳凱倫對獨子既光榮又驕傲，「這幾年陳銳默默獨自打拼，應是不想讓我擔心，也甚少提及品牌經營之事」。最近陳銳主動邀約父親合拍品牌新廣告，兩人首度同框合作，讓陳凱倫感動不已，尤其父子戲水那段，銳爸感性說「是個重生的意義」，訝異兒子跳水技術非常好，「一次就ok了」。

有趣的是，陳凱倫原先並不曉得有游泳池這段，到了現場才知道，但為了相挺愛子，也義無反顧撩落去，而且分文未取，當作是為父殷切的心意。陳銳則憶及父子兩人開心戲水，「最後一次大概是在我七、八歲時，爸爸帶全家去泰國芭達雅（Pattaya）旅遊，我們在海濱玩水的畫面至今難忘」，如今重現父子玩水戲碼，2人內心都充滿悸動。