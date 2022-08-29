「走鴨！一起去露營」，將於9月17日蘇澳武荖坑風景區登場，限量68組。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

夯鴨烤肉食材以櫻桃鴨胸肉為主食，搭配鴨肉串、鴨肉香腸及鴨肉貢丸等，和嚴選在地香魚、草蝦、文旦柚及新鮮食蔬。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為使養鴨產業穩定永續經營，遂輔導宜蘭縣養鴨生產合作社舉辦鴨鄉鴨香活動，迄今已邁入第16年，今年主題延續2021年的夯鴨野營，為「走鴨！一起去露營」，將於9月17日蘇澳武荖坑風景區登場，限量68組；縣長林姿妙表示，宜蘭的鴨遠近馳名，歡迎全國民眾來蘇澳大啖美味鴨肉。

2天1夜的「鴨式露營」規劃一泊三食，早餐享受宜蘭特色櫻桃鴨西魯肉、鴨肉羹與鴨蛋三重奏，色香味俱全；夯鴨烤肉食材以櫻桃鴨胸肉為主食，搭配鴨肉串、鴨肉香腸及鴨肉貢丸等，和嚴選在地香魚、草蝦、文旦柚及新鮮食蔬，集結宜蘭獨有的山海美味；還精心為提早入場的民眾，調製好吃的櫻桃鴨好粥到。

活動9月17號首日，民眾可在微風暖陽午後放鬆野餐、享受草地音樂會、體驗趣味主題DIY，不僅有超夯獨家流體鴨創作，還有手作創意帳篷小夜燈與三角串旗裝飾個人化帳篷，也可體驗古早味鹹鴨蛋、宜蘭鴨賞及黃金鴨液體肥皂等。

夜晚來場熱鬧烤肉趴，在浪漫星空下大啖鴨肉美食，與親朋好友一起觀賞露天電影或加入夜間生態導覽的行列。提醒參加民眾體驗場次請於報名中填寫，如欲更改調整，需視整體報名情況而定。

限量68組營位，即日起開放報名，走鴨！一起來宜蘭夯鴨露營。活動網址https://www.2022duckcounty.com ，活動方案分為2種，有無鴨力露營方案、露營老手方案，相關訊息可搜尋臉書「宜蘭縣養鴨生產合作社」。

林姿妙表示，武荖坑水質非常好、環境漂亮，去年鴨鄉鴨香活動一推出就秒殺；感謝鴨農辛苦的付出，用心的養出優質的鴨，宜蘭縣以農為主，農業非常重要，尤其是櫻桃鴨、鴨賞遠近馳名。

她指出，夯鴨露營17日登場，縣府也在16日至18日舉辦蘭陽媽祖文化節，活動非常精彩，民眾白天可跟隨媽祖繞境、保佑平安，讓宜蘭縣風調雨順、國泰民安，促進士農工商的發展，晚上露營可品嘗優質櫻桃鴨、欣賞音樂會跟觀賞電影，大家一起拚出宜蘭的好生活。