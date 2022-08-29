距離九合一選舉剩下不到三個月，「六都」縣市長選戰更是引人注目。民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長，桃園將形成「四腳督」局面。前立委郭正亮今（29）日爆出「民眾黨還沒放棄聯手鄭寶清」，在9月2日登記參選截止之前，是第三勢力整合的關鍵，引發討論。

鄭寶清宣布參選桃園市長，外界傳出民眾黨桃園市長參選人賴香伶願意退讓，但前提是鄭要加入民眾黨；民眾黨選戰小組召集人蔡壁如則說，鄭寶清希望兩邊能坐下來談，透過民調決定，現在都還在處理，結果下星期就會明朗；台北市長柯文哲則否認會陣前換將。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，現在鄭寶清實質的問題就是民進黨「沒收初選」，黨內民主初選這種機制，是不能夠隨便取消的，這一次就造成了很多地方都出現了類似的問題，目前民眾黨也登記的話，依法登記參選之後是不能「搓圓仔湯」，郭正亮坦言「9月2日是最後一天登記，看這三天，他們兩個第三勢力是否能夠迅速地做整合的談判，恐怕是柯文哲要做出一個決斷」，郭正亮強調「桃園市很現實的，如果沒有機會當選，要辦大場造勢都有困難，非常現實」。