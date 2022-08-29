基隆市民用水用電問題不能等！基隆缺水日益嚴重，水利署統計，截至今早7時，新山水庫有效蓄水量僅剩36.2％，反對協和電廠第四天然氣接收站的公投也遭到拖延。基隆市長參選人黃希賢今(29日)在臉書發文表示，如今的基隆，面臨旱災、電廠風險威脅中，淪為水電的受害者。他嚴正呼籲喊出，「基隆不是次等公民，政府要正視水資源調度的配套措施，而反四接公投則不要蓄意以拖待變！」

黃希賢指出，基隆幾乎每日艷陽高照，7、8月均創降雨量新低，主要提供基隆地區用水的新山水庫，按照每日下降1點多％蓄水量，基隆恐怕再過1個月許，將要完全無水可用，屆時恐怕超越29年前、1993年9月當時面臨基隆最嚴重的乾旱。

黃希賢表示，政府雖積極調配水車、人工增雨，但基隆地區也將在9月3日亮起水情「黃燈」，進行減壓供水，事實上若在一直沒有降雨、大太陽的情況下，黃燈轉為第2階段限水的「橙燈」，過程不會過太久，屆時連消防栓、露天屋頂放流都要停水，用水大戶更要減供20％用水；假使到最後第3階段「紅燈」，將會變成「分區輪流或全區定時停止供水」的窘境。

關於用電方面，反四接公投再度遭到基隆市政府意圖「拖延」，指稱「內容仍存有諸多疑義，將陳報行政院認定是否屬地方自治事項」，使得基隆守護外木山行動小組到行政院抗議，黃希賢疾呼，「我要在此表達對行動小組的支持，要求地方、中央切勿企圖聯手用『拖』字訣來搓案子！」

「基隆人不是缺水用電的次等公民、受害者！」黃希賢強調，基隆人長期配合中央政策，犧牲應有的民生水準，當「雨都」澤被其他縣市水資源時，如今缺水卻只能自求多福；全國要用電，卻要基隆人承受天然氣接收站威脅港口、漁獲、生態的風險；基隆關每年上繳的千億的商港服務費，市府卻分不到任何一杯羹，他呼籲政府重視基隆人的權益，「台灣頭不應再遭到不平的對待，切勿忽視基隆人的怒火！」