距離年底九合一選舉剩下不到三個月的時間，各政黨都摩拳擦掌的準備中，而根據台灣民意與政策顧問公司發布的最新民調指出，現在民進黨苗栗縣長參選人徐定禎的支持度以22.2％勝過現任苗栗縣議會議長鍾東錦22％，成為第一。對此，徐定禎今（29）日也在臉書上直呼「苗栗將迎來首次政黨輪替的關鍵時刻！」引發討論。

徐定禎在臉書上PO出一篇「定禎民調超越國民黨奪下第一！苗栗將迎來首次政黨輪替的關鍵時刻！」的文章表示，感謝每個支持徐定禎、支持苗栗隊的鄉親，徐定禎的民調首次超越國民黨候選人，「翻轉苗栗、改變成禎，我們做到了，迎來改變的關鍵機會、也將贏來苗栗新的未來！」

根據台灣民意與政策顧問公司發布的最新民調，徐定禎支持度22.2％，鍾東錦22％，宋國鼎10.5％，謝福弘9.4％，尚未決定有16.4％，不知道有19.6％。這讓徐定禎直呼「現在是終結72年國民黨執政的最佳機會，也是讓苗栗向前邁進的唯一可能，定禎要深深向每位支持者一鞠躬，謝謝大家支持與肯定！」

徐定禎也表示，「我想苗栗隊會勝選的氣勢越來越強烈，苗栗隊夥伴們感受最明顯，最近幾場問政說明會到場鄉親滿滿，不少鄉親對我說，人數已經比我前幾次大選還多到兩倍」。徐定禎也感謝民眾一路支持，翻轉苗栗是艱困一戰，更需要團結再團結。徐定禎也指出「這次苗栗再不翻轉成功，真的要沒機會了。」這句話，他每天跑行程都會聽到四五遍。他也知道每位鄉親的焦慮不安，身為苗栗人，在這塊土地生活，看到太多不公不義、對苗栗倒退的未來深感痛心，徐定禎也呼籲「請大家把悲憤轉化為前進的力量，我絕對有信心在今年底翻轉苗栗，拜託大家相信我、相信苗栗值得更好的未來」。

最後徐定禎也強調，現在從中央到地方都展現要翻轉苗栗的決心，「我們已經踏上改寫苗栗歷史的征途，懇請大家團結、堅定支持會贏的徐定禎，跟我一起拚到最後一刻，11/26讓苗栗改變成真！」