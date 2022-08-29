女星梓梓（董梓甯）擁有甜美臉蛋、迷人電眼加上傲人E級美胸，擁有「真人版娜美」的封號，而本身就是職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長的她，同時也是女團「伊梓帆」的隊長，舉手投足散發性感魅力，受到大批網友喜愛；近日她參加S2O潑水音樂祭，比基尼畫面超級養眼。

啦啦隊女神梓梓昨（28）日在Instagram發文抽獎，打卡地點是近期很夯的音樂活動S2O潑水音樂祭，梓梓當天穿著水藍色比基尼和白色紗褲，高馬尾的造型凸顯亮麗模樣，她單手高舉水槍，側身傲人曲線被網友盡收眼底，E級美胸渾圓到快包不住，呼之欲出的火辣身材成為照片焦點。

不少網友留言：「梓梓好辣」、「身材太好了」、「好想跟美女玩水」、「這是魔鬼辣梓了吧」、「側邊真的好看」、「第一張太辣了！真的會讓人流鼻血」、「胸型真的太好看了」。

梓梓今年31歲，過去是《大學生了沒》的節目班底，在Instagram擁有78.7萬人追蹤，梓梓曾在專訪中提到以前是中華職棒Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls之一，不過後來就去做女團，2021年重回啦啦隊，擔任新夢想家啦啦隊的隊長，她坦言當隊長需要花時間去溝通，會努力做好隊長的角色。

人氣頗高的梓梓不免被各別粉絲騷擾，她回憶有一個粉絲會傳P圖過的照片給她，還會用文字敘述想像過程，被梓梓封鎖後又辦無數小號來騷擾，更傳送私密照的照片給她，讓梓梓不堪其擾。