攝影家劉振祥（右）在瑞濱「好好基地」展出1986年由侯孝賢執導的《戀戀風塵》電影劇照，開幕典禮上與策展人謝佩霓（左）展示當年電影海報與此次攝影展海報。（黃子明攝）

影迷（左二）帶著《戀戀風塵》劇本的出版品參加劉振祥攝影展開幕典禮。（黃子明攝）

劉振祥《戀戀風塵》劇照35周年首展，他特地仿照當年電影海報印製展覽海報，並親自簽名送給現場來賓。（黃子明攝）

《戀戀風塵》電影海報以劇中男女主角謝文遠與江素雲走在鐵軌上的畫面為主視覺。（劉振祥提供）

《戀戀風塵》劇照。（劉振祥提供）

《戀戀風塵》拍戲過程中，男主角王晶文背著參加演出的知名布袋戲操偶藝師李天祿上階梯，這是戲外場景，並非電影情節。（劉振祥提供）

《戀戀風塵》劇照。（劉振祥提供）

劉振祥在攝影展開幕式分享當年拍攝劇照點滴。（黃子明攝）

劉振祥《戀戀風塵》劇照35周年首展會場擠滿參觀人潮。（黃子明攝）

歌手陳明章出席劉振祥《戀戀風塵》劇照35周年首展，並演唱多首歌曲，吸引許多民眾到場。（黃子明攝）

電影導演林正盛（左二）出席劉振祥攝影展開幕式，並在現場採訪錄影。（黃子明攝）

一張電影海報不僅成為民眾對電影印象的符碼，當年為宣傳印製的海報免費提供影迷索取，如今在網路竟成為喊價近8萬元商品，1986年由侯孝賢執導的《戀戀風塵》電影劇照就是具有這種魔力，歷經35年而不衰，攝影家劉振祥的第一份正式攝影工作就寫下傳奇。

《戀戀風塵》（Dust In The Wind）被視為台灣新電影重要作品，電影海報以劇中男女主角謝文遠與江素雲走在鐵軌上的畫面為主視覺，這張經典影像是許多不同世代國人共同記憶，拍攝照片的劇照師正是知名攝影家劉振祥，在台灣新電影40周年、《戀戀風塵》35周年之際，劉振祥在瑞濱海邊「好好基地」咖啡館的藝文館，首度展出塵封的當年片場劇照系列，引領觀眾以更開放的視角重新看見攝影師觀點；他認為電影拍攝故事與地點在產礦的九份，而「好好基地」也曾是礦區，是最適合的展覽地點。

劉振祥當年剛退伍後不久，經攝影家陳懷恩介紹加入《戀戀風塵》劇照拍攝工作，還兼司機，在片場總是早到晚離，雖然沒有太多經驗，但也沒有觀念上的包袱，他因此得以按照自己想法拍攝許多劇情外的畫面，進而捕捉不少獨特視角，如今回頭檢視這些照片，竟發現保留下當時拍片真實工作狀況與時代氛圍，這些都成為他展覽的獨特內容。擔任這次攝影展策展人的藝評家謝佩霓表示，劉振祥把紀實跟藝術性的部分完全融合在一起，他的觀點就決定世界對這個片子的第一印象，甚至變成唯一印象，讓「劇照不再是劇照」；經營「好好基地」的攝影家何經泰透露，為了這次《戀戀風塵》劇照首展，劉振祥與謝佩霓除了場勘了解展場背景與電影的礦業連結，還花了許多時間溝通理念，把許多細節都確定下來，劉振祥在展覽的整體安排相當重視謝佩霓專業意見，因而讓展覽得以完美呈現。

在開幕典禮上，國家影視聽中心董事長藍祖蔚、侯孝賢兒子侯甫嶽也代表爸爸出席祝賀，劉振祥贈送兩人各一套《戀戀風塵》攝影作品，讓國家影視聽中心典藏活用，也讓該片導演侯孝賢作為紀念；擔任該部電影配樂的歌手陳明章也到場演唱多首音樂，吸引眾多歌迷擠爆好好基地現場；《戀戀風塵》曾在法國南特影展摘下「最佳音樂獎」（另獲得最佳攝影獎）。

參加典禮民眾有人帶來當年從戲院取下來的電影海報，以及劇本的出版品，為活動引發一波高潮，為了讓參觀來賓能帶回紀念，劉振祥特地仿照當年電影海報印製展覽海報，並親自簽名送給現場來賓，一張經典照片就這樣跨越35年，將不同時空的記憶與情感串聯起來。