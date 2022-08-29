宜蘭縣長候選人江聰淵為參加宜蘭縣第19屆縣長選舉，自今（29日）起請假且不支薪，直到選舉結束，請假期間暫由市公所主任秘書楊秀川代理；江聰淵表示，在於選舉事務跟公務行程上，希望作分離的切割，直言面對這場選戰，絲毫不能大意。

市長江聰淵請假期間，市政推動及行政事務由市公所主任秘書楊秀川代理，市政建設與推動及民眾服務事項，皆持續辦理；請假期間如遇有重大市政事項，江聰淵將即銷假處理。

江聰淵表示，因為年底5合1大選，候選人從今日開始陸續登記，他也會於本周完成登記，所以在於選舉事務跟公務行程上，希望作分離的切割，直言面對這場選戰，絲毫不能大意。

他指出，在選舉過程中，不希望縣民被蒙騙，所以在整個選舉上，會跟競選總部做最好的一個規劃，對於反貪腐、反賄選，會要求民進黨候選人落實，也鼓勵青年參政，像宜蘭縣議員候選人黃惠慈就非常年輕。朝公民權下修18歲的領域來推動，期盼團結民進黨的力量，讓選民給予地方、國家更多認同、支持與信任。