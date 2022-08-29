家庭是許多人心中最溫暖的避風港，不過有時也可能反而成為危險來源。一名女網友表示，她和大5歲的姐姐從小到大無話不聊，最近她在IG開始收到陌生人私訊性騷擾，沒想到最後卻發現，陌生人竟是包養姐姐的其中一位大乾爹，乾爹之所以知道她的個人資訊，就是因為姐姐為了賺「介紹費」賣給對方！

乾爹開頭就表示想金援，暗示陪他玩就有錢拿。（翻攝自Dcard）

原PO在Dcard發文表示，近日她的IG開始收到陌生追蹤者的訊息騷擾，對方開頭就問「嗨小姐姐，缺不缺錢啊？」知道她想換手機，還不時傳一些性騷擾訊息。

乾爹自稱自己只是陌生人，但只要陪他玩、看電影就有錢拿。（翻攝自Dcard）

原PO分享，對方說「妳IG照片都美美的，感覺身材很好，可不可以穿少一點？」「妳前幾天那張腿看起來好高，妳多高啊？細細白白的，好想摸一把看看」。正當她受不了想封鎖時，對方卻傳來一句，「我在妳家附近，要不要出來喝一杯啊？」讓她直呼她的世界整個崩裂了，馬上衝去跟姐姐求救。

一名網友指出陌生人竟然知道她家住哪，讓她當場嚇傻。（翻攝自Dcard）

原PO說明，自己跟姐姐相當了解彼此，像是姐姐因為IG直播意外成了小網紅，有許多大乾爹抖內兼包養她好幾個月，不過雙方關係還是很親密。沒想到她求救以後，姐姐卻是用一種奇怪的眼神看著她，說騷擾者是她朋友，去陪對方玩沒關係，對方人很好、會給錢花，原PO才終於驚覺，「那個變態是我姐的其中一個大乾爹」。

原來某次姐姐和乾爹出去玩，對方看到IG後說想認識、會付一筆介紹費，姐姐就把她給賣了。原PO坦言，事發後3天來她跟姐姐避不見面，完全不知道該怎麼相處，因此只好上網求助。

對此，許多網友紛紛表示，「姐姐好噁心，父母知道嗎？」、「很噁，如果你被強姦或羞辱怎麼辦，包養妹想法怎麼大部分都這麽奇特= =」、「她自己想賣是她的自由，把自己妹妹拖下水是腦袋進水嗎」、「建議不要再跟她住了，不然那天乾爹錢多一點連你們家都進的去」。

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