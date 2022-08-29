全聯利記金賞蛋黃酥6顆，限量預購至9月1日，289元。 （全聯提供）

city’super獨賣會唱歌的圓山大飯店「圓山70跨世紀風華中秋音樂寶盒」1380元。（city’super提供）

city’super販售網紅甜點名店「Sugar Miss肉桂捲禮盒」，3顆原價480元，特價399元。（city’super提供）

愛買美心金裝月餅，特價1050元。（愛買提供）

愛買美心金裝月餅，特價1050元。（愛買提供）

家樂福今年所採購的台南麻豆文旦，均升級為產銷履歷。（家樂福提供）

量販超市中秋月餅預購送禮潮倒數，據觀察，銷售最旺還是經典的蛋黃酥、鳳凰酥、鳳梨酥等禮盒；而今年港式月餅的通路鋪貨也廣，包括美心奶黃系列、香港半島酒店、九龍酒店，及榮華月餅等知名品牌，依然深獲台灣消費者的喜愛。

全聯今年預購到本周9月1日截止，同樣主打名店好禮，包含利記、三協成、寶泉、美心、元祖、手信坊等，而觀察本季預購檔期，以名店或知名品牌銷售最好，口味部分還是以經典的蛋黃酥、鳳凰酥禮盒最受青睞，目前累積業績已大幅突破去年同期表現，像芋頭金沙蛋黃酥 、利記鳳凰酥禮盒、美心盛意奶黃月餅等都最熱銷。

另全聯門市也有10款現貨中秋小月餅、綠豆椪及鳳梨酥等，9月15日前指定品3入特價85元，現貨去年檔期賣出超過4000萬元業績，又以鳳梨酥、土鳳梨酥，銷售數量最亮眼。今年知名糕餅「皇樓」也推出2款新品，包括奶黃流沙、螺旋芋頭蛋黃酥，均一價55元。

city’super看準信義區商辦贈禮商機，針對遠百A13內的信義店，改裝規劃逾30坪「秋節伴手禮專區」，除蒐羅日本各地特色伴手禮外，也首度引進星級飯店中秋禮盒，增加兩成秋節贈禮商品。其中最具話題的，包括獨賣圓山大飯店70周年會唱歌的月餅禮盒，還有熱門長榮桂冠酒店蛋黃酥禮盒，採宜蘭三星黃金鴨蛋黃製作，售價超過千元。另有香港九龍酒店、半島酒店、美心月餅、榮華月餅等廣式月餅品牌。

家樂福觀察，今年秋節的長年熱銷冠軍款，包括家樂福自製的現烤烏豆沙蛋黃酥，預購款像吳寶春＋王鵬傑雙冠王禮盒也賣得很好。9月10日前會員現場購買或預購中秋目錄指定商品，每滿2000元送200元現金折價券。

另家樂福每年都以台南文旦為優先銷售產地，今年所採購的台南麻豆文旦，也均升級為產銷履歷，特別是今年首次引進的高單價禮盒「麻豆5012履歷文旦柚禮盒」，由多次得到台南大獎的農民李佳翰所供應。

愛買量販引進香港知名美心、榮華月餅限量開賣，近期熱賣品像美心金裝月餅、香港榮華三色映月禮盒、遠東飯店月餅禮盒、小潘鳳梨酥、永和王師傅綜合金月娘禮盒，及吳寶春無嫌鳳梨酥等。