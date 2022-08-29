中共空軍新一代空中加油機運油-20投入練兵備戰

中共近日首次公布運油20空中加油機同時為兩架殲16戰機加油的畫面受外界矚目，中共空軍新聞發言人申進科大校28日在長春航空展記者會上表示，運油-20、殲-16等新型戰機已經投入中俄聯合空中戰略巡航，運-20亦將首次赴歐洲參加國際航展。

《中新社》報導，中俄兩國空軍曾於5月實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航，在8月26日開幕的空軍航空開放活動暨長春航空展上，運油-20、殲-16和轟-6K等新型戰機集中亮相，尤其是最近首次在台海亮相的新一代空中加油機運油-20備受關注。

在2022年度長春航空展當天，有媒體提問未來中俄聯合空中戰略巡航中會不會出現運油-20的身影？中共空軍新聞發言人申進科大校表示，運油20、殲16等新型戰機已投入中俄戰略巡航，期間不論是哪個型號的戰機，都在發揮各自的作用。他說，每次聯合巡航都是一次成體系的實戰化訓練，以提升維護國家主權、安全、發展利益的能力。

此次活動中參展轟炸機轟-6K機長楊開華在記者會上表示，轟-6K是中國自主研製的中遠端新型轟炸機，近年來空軍轟-6K部隊苦練精飛、加緊備戰，從平原到高原，從內陸到遠海，眼界更加開闊，能力更加過硬。

在談及轟-6K航跡時，申進科大校表示，10年來轟-6K飛越4個海峽：巴士海峽、宮古海峽、對馬海峽和台灣海峽。

運油-20機長楊明輝表示，運油-20有良好的飛行性能和載油能力，能提升空軍持續作戰、遠程打擊能力；列裝以來多次參加演訓，全面檢驗支援保障能力，發揮空中戰力倍增器作用。