愛爾麗集團董事長常如山（左）捐贈1輛全新高頂救護車給嘉義縣消防局，今由縣長翁章梁（右）代表受贈。（呂妍庭攝）

愛爾麗集團捐贈1輛全新高頂救護車給嘉義縣消防局，未來將由民雄分隊專責救護隊使用。（呂妍庭攝）

愛爾麗集團捐贈1輛全新高頂救護車給嘉義縣消防局，未來將由民雄分隊專責救護隊使用。（呂妍庭攝）

愛爾麗集團董事長常如山今捐贈一輛全新高頂救護車給嘉義縣消防局，內政部長徐國勇親自出席見證，並分享常如山的行善事蹟，而常如山也當場承諾再加碼捐1輛高頂救護車，協助提升嘉縣的救護能量。

嘉縣消防局指出，嘉縣救護件數由1992年全年3213件次，到2021年已增加到2萬4442件次，民眾對救護車需求逐年上升，緊急救護在勤務中占很大的比例，今受贈縣內第一輛配有巴騰堡格紋及醫療艙裝備器材，空間配置一致性的高頂救護車，將讓救護人員執行救護更得心應手，也提升人員勤務安全性。

今常如山及總經理劉貞華出席捐車儀式，嘉義縣長翁章梁會同民雄鄉長何嘉恒、消防局長呂清海到場，徐國勇也親自出席分享常如山的行善事蹟，讚許他造福國人不落人後。

徐國勇說，常如山捐了這麼多輛救護車，他是第一次參與贈車，不過如發生重大社會事件，常如山常第一時間就給打，像是鐵路警察李承翰遭殺害殉職後，不用等政府採購，常如山就捐了250把電擊槍給鐵路局警察局，日前台南殺警案，他也低調捐贈100萬給受害者家屬，誇常如山事業有成又不忘回饋社會。

「更新的配備就能挽救更多生命！」代表受贈的翁章梁說，感謝愛爾麗集團過去至今捐贈嘉縣很多消防器材，讓消防弟兄值勤更順利。

消防局指出，此次所捐贈的救護車為愛爾麗集團31號，日後將配置在第二大隊民雄專責救護隊，內配有12導程心電圖機及電動擔架床，車身印有巴騰堡格紋，是參考NFPA美國消防協會，及內政部消防署「消防車輛反光標識格式」相關規定塗裝，黃、紅色相間斜紋，角度45％並加大反光條面積，提高車輛辨識度。

呂清海說，民雄專責救護隊目前救護人力8人，會擴編到16人，並獨立成1個分隊，至於朴子也有專責小隊，待人力補足，2024年會再成立朴子專責救護分隊。