桃園中壢木造平房起火全毀延燒2戶鄰居幸無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區龍文二街1戶木造平房民宅，29日晚間6６點突然冒煙起火，因為平房屋樑與隔壁鄰居相通，火勢也延燒相鄰2戶民宅，所幸當時均無人在家。桃園市消防局出動人車救援，花了約40分鐘撲滅火勢，而起火的民宅全毀，詳細起火原因需進一步釐清。

龍岡消防分隊長陳宥佐表示，起火的民宅客廳、廚房及房間全毀，火勢延燒至相鄰２間平房天花板，所幸3戶都沒有人在家，沒有造成任何人員傷亡。桃園市消防局出動消防員65人和24輛消防車輛約40分鐘內撲滅火勢，而屋主接獲通知趕回家，目前正由火調人員鑑識查起火原因。