大陸河南村鎮銀行日前爆出存戶「提款難」事件，公安機關查明為河南新財富集團操縱銀行，非法吸收並占有公眾資金。根據河南警方消息，該集團目前已有高達234位涉案人員遭到逮捕。

香港《星島日報》報導，河南村鎮銀行事件引發當地民眾大規模示威。事件背後主腦、河南新財富集團實際控制人呂奕，透過影子公司控制數家村鎮銀行，並憑藉網路在全大陸進行斂財，涉款400億元（人民幣，下同），呂奕其後下落不明。據河南許昌公安局最新發布的公告，指以呂奕為首的犯罪集團非法控制禹州4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪，公安機關已逮捕234人。

河南警方表示，經公安機關進一步偵查發現，該犯罪集團在正常存款利息之外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13％至18％「貼息」標準為誘餌吸攬資金，該「貼息」經資金捕客層層盤剝後，被部分大額資金客戶獲取。

河南警方稱，目前當地公安機關已抓獲一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追贓挽損工作取得重大進展。目前案件偵辦工作正在持續推進。