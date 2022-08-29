今年7月迄今降雨偏少，基隆地區更是久旱不雨，川流水量顯著降低，為穩定高地及管末地區所需用水，旱災經濟部水利署災害緊急應變小組於今（29）日召開第3次工作會議，由經濟部次長曾文生主持，與基隆市政府及國防部視訊連線討論，強化區域水源調度、農業加強灌溉管理、高地深潭、鑿設抗旱水井及川流水回抽利用等措施，並動員水車最大量能運補，除台水公司水車外，軍方與民間單位等，同心協力投入抗旱工作。

曾文生指出，全台7月迄今降雨低於歷年年均4成，基隆地區更是極端偏少，僅歷史同期34％以下，如近日25日及28日全台多處午後雷陣雨，對水情稍有助益，但基隆地區幾無降雨，水利署、台水公司與基隆市政府已共同合作，提前部署展開各項穩定供水措施，包括增加暖暖淨水場、貢寮淨水場及安樂淨水場支援供水量，調度抽水機增抽高地深潭川流水，緊急抗旱水井鑿設及既有水井投入，協調國軍支援移動式淨水設備、設置人工增雨作業及水車載水運補作業等。

曾文生強調，全力維持高地地區供水穩定，如基隆緊急海淡預定於10月中旬上場、基隆河及雙溪流域水源(含深潭水源及抗旱井鑿設)及水車調度運補作業等，除台水公司全力調度48水車投入運補外，軍方協助調度50台消防水車，此外，民間單位亦善盡企業社會責任積極協助支援大型水車，以最大量能支援基隆高地地區及瑞芳用水運補，穩定基隆高地社區及瑞芳用水。另有關高地及管末水壓不足地區，責成台水公司加強水車運補，目前已集結100多輛水車預為因應，並呼籲民眾適度儲水。

曾文生表示，受氣候變遷影響，降雨不確定性高，將持續密切關注及提前準備因應，以維持基隆、瑞芳地區供水穩定，並滾動檢討各項應變措施，同時籲請國人與政府共同攜手努力，面對氣候變遷的挑戰，有水當思無水之苦，務必持續節約用水，珍惜水資源。