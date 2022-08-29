大陸工信部等五部委29日公布最新「加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計畫」，其中明確電力裝備十大領域綠色低碳發展重點方向，一方面提高用電設備能效，同時也加速低碳轉型，以達到碳中和目標。

澎湃新聞報導，包括工信部、財政部、商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家市場監督管理總局29日聯合公布上述行動計畫。

「計畫」提出，提高用電設備能效匹配水準。加強高效節能變壓器研製及推廣應用。加快推廣應用高能效電鍋爐、電窯爐等裝備，拓展工業、交通、建築等領域電能替代。加快用能系統能效提升，開展重點用電設備系統匹配性節能改造和運行控制優化。推動完善廢舊電機回收利用體系，鼓勵企業開展電機再製造，促進再製造電機產品應用。

「計畫」明確電力裝備十大領域綠色低碳發展重點方向。推進火電、水電、核電、風電、太陽能、氫能、儲能、輸電、配電及用電等10個領域電力裝備綠色低碳發展。