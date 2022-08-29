新光三越KANGOL FAU X LEATHER漁夫帽－黑色，特價2280元，原價2880元。（新光三越提供）

SOGO復興館Alice & Olivia亮桃紅蕾絲洋裝，1萬4900元。（SOGO提供）

SOGO復興館Bo Derek壓紋尖頭後拉帶跟鞋，特價3980元（雙）、 原價6680元。（SOGO提供）

SOGO復興館Kipling Ｘ BTS＋後背包，4180元。（SOGO提供）

微風信義新櫃KICKS LOUNGE NIKE ONEONTA BETRUE，推薦價3100元。（微風提供）

百貨秋時尚上市，業者觀察，今年秋冬最大的不同就是「春夏化」，秋冬不再是往常熟悉的大地色、沉悶色系，各品牌本季皆增添許多亮眼的繽紛色調，且強調緊身、酷辣，展現自我態度個性的服裝也蔚為風潮，都與過往的秋冬流行很不相同。

新光三越今秋提出「old Ｘ new normal－舊要新時髦」時尚主張，並推薦緊身曲線、挖洞剪裁、皮革絨毛3大秋季潮流單品，訴求塑造有態度、有個性，酷辣感的初秋時尚，同時再度邀請時尚攝影教父林炳存操刀，加上曾登上紐約時裝周的旅美超模－杜威，與新生代雙胞胎超模－星誼、星嬈一同演繹秋上市影片，掌握年輕世代的多元變化。

其中新光三越台北站前店，秋冬時尚也邀消費者打造自己的「PANTON」秀，揮別以往沉悶色系，不僅有基本的米白、黑色、暖調原色等中性色外，還有搶眼的綠色、紅色、紫色等色系，讓秋冬也能活躍。即起至9月4日，凡穿著秋冬趨勢色彩服飾，並持新光三越App消費，可兌換時尚配件。

SOGO復興館秋時尚主題以「Back to Fashion」為訴求，帶入復古時尚、繽紛未來、永續冬尚、率性正裝4大時尚關鍵字，時尚元素包含鮮豔單色、大膽透膚，及動物印花等，本季並新引進3家新櫃，包括法國輕奢品牌「maje」、韓國馬油「LYCORIS」，與來自義大利皮革品牌「COCCINELLE」等。此外，SOGO復興館即起至9月7日，再集結溫慶珠、J&NINA、楊雪琪等11個品牌，於8F推出「設計師品牌女裝聯合展售會」，精選3折起；9月1日至9月18日復興館也聯合指定銀行，祭出「4%金喜刷」回饋無上限活動。

微風信義精品、潮流品牌也紛紛改裝，包括為球鞋愛好者打造的NIKE KICKS LOUNGE LEVEL 2等品牌。微風表示，今年除了Y2K復古風格持續發燒外，與往年不同的就是春夏化，秋冬不再是往常熟悉的黑白灰或大地色，而是春夏延續各種繽紛色調。如FENDI、DIOR、BOTTEGA VENETA、VALENTINO、salvatore ferragamo、Mulberry等，本季皆推出具高飽和度配色，和流線感的單品、配件，打造自己獨有的色彩。