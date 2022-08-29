現年41歲的好萊塢知名女星娜塔莉波曼（Natalie Portman），出道多年憑著甜美臉蛋與精湛的演技奪下許多演技大獎，成功站穩影視圈，是不少影迷心中的女神。近期她投入新作品《LADY IN THE LAKE》（湖中女子）的拍攝，引起許多影迷的關注，不料劇組卻緊急喊卡，傳遭當地居民威脅「不停拍就開槍」。

綜合外媒報導，娜塔莉波曼近日正在拍攝新作品《LADY IN THE LAKE》，她擔任主演及製片，劇組在美國巴爾的摩（Baltimore）取景，未料卻在上禮拜五（26日）宣布暫停拍攝，根據當地警方表示，因有幾位當地居民找到劇組，並威脅劇組如果想要順利拍攝，就必須支付5萬美金（約152萬台幣），否則對方將會找上劇組並射殺某一人。

該劇組拒絕付錢給當地人，然而為了劇組人員的安全，還是決定暫停拍攝，另外尋找新的拍攝地點再重新開工。劇組報警後，該市的市府發言人表示警方正在全力追查，並保證會致力維護當地治安。

Natalie Portman on the set of Apple+’s “Lady In The Lake” series in Baltimore - June 28th, 2022. pic.twitter.com/onpP32ysER — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) August 2, 2022

娜塔莉波曼曾出演漫威電影《雷神索爾》，後來因為種種考量沒有繼續拍攝，讓許多影迷感到可惜，今年她重新回歸漫威新電影《雷神索爾：愛與雷霆》，在電影中畫上完美的句點，網路上也開始流出娜塔莉波曼在電影拍攝時的片場側拍照，只見當時的她穿著一件酒紅色的寬鬆T恤搭配牛仔褲，壯碩又結實的手臂線條與她過去纖細的身材曲線相差甚大，令網友看到後相當驚訝。