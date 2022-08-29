台北市北投百年「法雨寺」爆出財產糾紛！開山住持妙湛法師15年前圓寂後留下1200萬現金，遺產公證後，董事會決議由代理住持釋定義法師管理；不過1名女信徒近日至地檢署指控釋定義法師侵占該現金，且法雨寺長年帳目不清，目前檢方已分「他」字案調查；釋定義法師則一概否認，稱會接收司法調查。

據自由時報報導，法雨寺開山住持妙湛法師2007年圓寂，當時法師弟子在整理遺物時，發現法師房間內有一筆1200萬現金，後來經過公正存入銀行內，董事會開會決議由釋定義法師代為保管，但近日有信徒指控該筆現金直接被釋定義法師收進口袋，根本未到寺廟帳戶內，認為寺廟帳目不清、被釋定義法師侵占財產。

妙湛法師圓寂前曾立遺囑稱遺產交由董事會處理，但該筆現金未指出用於何處，法院認定該財產是由信眾捐助的供養金，理應照顧寺內僧侶的生活、醫療與喪葬費用，由釋定義法師保管；但該名信徒指控現金遭釋定義法師侵占，此外法雨寺經費及收支長期不實，許多收入根本未列帳，已向各單位檢舉告發。

釋定義法師否認並無奈表示，董事會決議後由她管理專戶，自己並非董事會成員，寺方也沒義務向非董事會成員報告財務狀況，拒絕提供外界相關帳冊等資料；而法雨寺屬財團法人，收支帳目都經董事會審查，自己絕無侵占，外人也沒資格詢問寺產，她會接受司法行政調查，目前士林地檢署已分「他」字案調查。