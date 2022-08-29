台電規畫在基隆外木山海岸興建第4座天然氣接收站，民團反對發起地方公投，市府日前以法律適用有疑義為由，陳報中央認定。守護外木山行動小組29日至行政院要求勿拖延公投，4位基隆市長參選人也各自發表意見。

守護外木山行動小組發起基隆市第一個地方公投，反對填海造陸興建台灣第四座天然氣接收站，6月17日送件後被要求補正資料；市府日前再次回文，以法律適用有疑義為由，陳報中央認定；行動小組今日赴行政院舉行記者會，要求行政院與市府勿再拖延公投。

對此，基隆市政府回應，一切依法辦理並未拖延，至於民團前往行政院舉行記者會沒有特別回應；4位市長參選人則各自發表論述。

蔡適應今天登記參選基隆市長受訪時表示，2016年當選立法委員後，要求協和電廠儘速停止以重油發電，2019年1、2號機停機，3、4號機也預計2024年停產。他提及，支持能源轉型但不能妨害基隆港市發展，相信台電後續會再規劃及處理，至於民間團體推動護海公投，「充分尊重」。

無黨籍參選人黃希賢指出，對守護外木山行動小組的抗議表達支持，並痛批地方、中央切勿企圖聯手用「拖」字訣，「搓」掉案子；國民黨參選人謝國樑表示，當選市長後，會用最嚴格的標準，審查協和電廠改建案。

時代力量參選人陳薇仲要求，現任市長林右昌應該在最後任期拿出肩膀，不該再外推逃避市政府責任， 甚至奪走市民捍衛海洋的工具，行政院也應直接拒絕這種「踢皮球遊戲」，支持基隆舉辦「護海」地方公投。