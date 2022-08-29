女星Melody（殷悅）頂著美國華埠小姐的光環在台出道，本來是歌手和演員，婚後轉型為主持人，活躍於演藝圈。近日，她在社群平台公開自己運動的照片，沒化妝的顏值竟一樣高到破表。

Melody嫁給富商吳育奇16年，育有2名千金，雖在外界眼裡她是不折不扣的貴婦，但她的生活跟其他小資媽媽們一樣都很忙碌，26日才在IG發文喊話：「一天二十四小時真的不夠用！女人到底為誰忙？為自己，為家庭，為想造就的生活！但是再忙也是值得的，心是滿的⋯感恩有事可以忙吧～」

今（29日）早上，正當上班族趕著去公司時，Melody也沒閒著，早就離開被窩做運動，在IG限時動態上傳滿頭大汗的濕身素顏照，寫著心靈小語：「No said it was easy,get out of bed and just do it.早起的鳥兒有蟲吃～沒有什麼不勞而獲的方法，就是do your best！」並hashtag「持之以恆」勉勵大家。

照片中，Melody的頭髮隨意綁起，有幾根黏在流著汗的額頭、脖子，雙頰也因為運動後循環加速而泛紅；不過少了彩妝、華服修飾的Melody，顏值一樣很高，眉毛、雙眼皮清晰可見，膚質也光滑透亮，幾乎找不到歲月的痕跡，雙臂也緊實、纖瘦，絲毫看不出43歲，且還是2個小孩的媽，保養功夫很強大。

除了臉蛋維持在最佳狀態，Melody的身材也很勻稱，上月5日PO出泳裝照，曲線穠纖合度，還有一雙筆直的大長腿，不只星友林心如驚呼：「這身材⋯嘖嘖嘖」，曹格辣妻吳速玲也誇：「少女」。