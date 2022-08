女星Melody(殷悅)頂著美國華埠小姐的光環在台出道,本來是歌手和演員,婚後轉型為主持人,活躍於演藝圈。近日,她在社群平台公開自己運動的照片,沒化妝的顏值竟一樣高到破表。

Melody嫁給富商吳育奇16年,育有2名千金,雖在外界眼裡她是不折不扣的貴婦,但她的生活跟其他小資媽媽們一樣都很忙碌,26日才在IG發文喊話:「一天二十四小時真的不夠用!女人到底為誰忙?為自己,為家庭,為想造就的生活!但是再忙也是值得的,心是滿的⋯感恩有事可以忙吧~」

今(29日)早上,正當上班族趕著去公司時,Melody也沒閒著,早就離開被窩做運動,在IG限時動態上傳滿頭大汗的濕身素顏照,寫著心靈小語:「No said it was easy,get out of bed and just do it.早起的鳥兒有蟲吃~沒有什麼不勞而獲的方法,就是do your best!」並hashtag「持之以恆」勉勵大家。

照片中,Melody的頭髮隨意綁起,有幾根黏在流著汗的額頭、脖子,雙頰也因為運動後循環加速而泛紅;不過少了彩妝、華服修飾的Melody,顏值一樣很高,眉毛、雙眼皮清晰可見,膚質也光滑透亮,幾乎找不到歲月的痕跡,雙臂也緊實、纖瘦,絲毫看不出43歲,且還是2個小孩的媽,保養功夫很強大。

除了臉蛋維持在最佳狀態,Melody的身材也很勻稱,上月5日PO出泳裝照,曲線穠纖合度,還有一雙筆直的大長腿,不只星友林心如驚呼:「這身材⋯嘖嘖嘖」,曹格辣妻吳速玲也誇:「少女」。