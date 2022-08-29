美國前總統川普於2016年當選後與台灣總統蔡英文歷史性通話，被民進黨視為重大突破。參與促成該次通話的美國前國安顧問葉望輝（Stephen J. Yates）近日受訪時表示，川普在那次通話後「並不開心」，因為影響遠超出他的想像。在談到美國眾議院議長裴洛西訪台惹怒北京一事，葉望輝說， 裴洛西團隊可能真的不知道8月1日是解放軍建軍節，才會選在那個時候前往亞洲並訪問台灣。

據《東網》報導，葉望輝日前接受美媒訪問表示，川普勝選後收到蔡英文賀電，隨後即收到川普重要幕僚的查詢，要求他寫下與蔡英文通話的利弊。沒料到川普的做法與建議一致，他認為促成通話的時機比較特殊，恰逢川普剛獲勝，還處於過渡期，他還能親自接聽電話，也沒人會記錄。當時幾乎所有人都認為希拉蕊會勝出，而預先要祝賀川普的本來就不多，而台灣就在這份名單上。

葉望輝說，川蔡通話後來引起軒然大波，這個結果讓川普很不開心，「因為隨之而來的關注，遠超出他的想象」。他還表示，川普低估北京對此事的反應，「沒想到自己能受到那樣強烈的抵制，他（川普）的公司員工一度擔心會影響集團發展」。葉望輝指出，假如特朗普2024年能再次當選總統，「猜他不會接那時台灣新總統的電話」。

對於8月初美國眾院議長裴洛西訪台，引發中共大規模軍演威脅，葉望輝說，裴洛西選的時間有些耐人尋味，「我不知道她團隊裡有沒有人提醒她，8月1日是中國的建軍節」。每當這個時候，中方都會有比較密集的演習和軍演，在特殊時機選擇訪台灣，輕易便點燃了台海局勢，「所以她是故意的嗎？我猜他們是真的不知道」。