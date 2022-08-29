酷COOL主題房加贈日式祭典背心服裝體驗及夏祭慶典扇、宜得利現金抵用券。（台北老爺提供）

酷COOL主題房加贈涼感企鵝抱枕每房1只。（台北老爺提供）

台北老爺酒店與宜得利家居，首次強強聯手，即日起至2022年9月30日，合作推出2022夏日和風N COOL住房專案，每晚3988元起。

台北老爺酒店以「日本夏日祭典」為發想，推出涼夏祭典酷COOL主題房及怦然心酷雙人房，並提供日式背心服裝體驗，讓住客更有如來到日本慶典的類出國旅遊感。

此外，住房即加送涼感企鵝抱枕，可愛造型、大小通吃外，行程還可適用「2022悠遊國旅補助折抵」搶搭最後一波國旅補助商機。 2022夏日和風N COOL住房專案，除入住台北老爺酒店，享受五星尊榮服務外，最大特色便是獨家體驗－全新N COOL限量主題房。

客房整體設計以「日本夏日祭典」為發想，大量運用如風鈴、水氣球、撈金魚、日式挫冰等祭典常見元素，為客房帶來熱鬧涼夏祭典風情外；瞄準現代人喜歡打卡留念，客房內還特別準備了「日式法被」祭典背心體驗，搭配主題房一起拍照上傳與朋友共享，為單純住房增添更多獨特美好回憶。

除運用祭典元素讓客房煥然一新外，宜得利家居也特別搭配此次合作，於主題房提供涼感商品體驗，從床包、被單到抱枕等，皆使用2022年N COOL系列最新商品，住客可親身上陣，體驗其特殊涼感布料及吸濕速乾機能，一掃白天旅遊的疲憊悶熱，享受一整晚舒適感加幅的沁涼好眠。此外，針對不同市場族群需求，還可再享兩種貼心選擇，「怦然心酷雙人房」享受宜得利電動可躺式沙發，緩解旅遊後的疲憊感，或「酷COOL主題房」房內配備大型懶骨頭，讓全家大小可盡情玩耍放鬆。 台北老爺酒店總經理笹谷久雄表示，台北老爺委由大倉日航酒店集團所經營管理，傳承延續日航經驗，秉持貼心、安心與放心準則，提供Omotenashi﹝おもてなし﹞日式尊榮服務。這次與同樣來自日本的領先品牌NITORI宜得利家居，共同推出日式涼夏祭典主題房，便是希能藉由兩造合作，讓台灣國人領略更多日本文化，並在因應疫情不能出國之際，也可體驗如至日本旅遊一般之樂趣。

2022夏日和風N COOL住房專案，每晚3988元起、含兩客早餐，適用「2022悠遊國旅補助折抵」，每房最高再享1300元折抵優惠，補助即將結束，趕快行動上網申請。更多行程詳情，可上台北老爺酒店官網或洽02-2542-3266轉台北老爺訂房組。