經濟部投審會29日召開會議，會中通過4件投資案，其中以泰國商GLOBAL RENEWABLE SYNERGY COMPANY LIMITED，以新臺幣99.99億增資環球能源股份有限公司，經營一般投資業、能源技術服務業、再生能源自用發電設備業等業務為最大。
另外在對中國大陸投資部分，統一綜合證券股份有限公司以1.47億人民幣，增資大陸地區金圓統一證券有限公司，從事經營證券經紀、證券自營及證券承銷與保薦業務。
經濟部投審會29日召開會議，會中通過4件投資案，其中以泰國商GLOBAL RENEWABLE SYNERGY COMPANY LIMITED，以新臺幣99.99億增資環球能源股份有限公司，經營一般投資業、能源技術服務業、再生能源自用發電設備業等業務為最大。
另外在對中國大陸投資部分，統一綜合證券股份有限公司以1.47億人民幣，增資大陸地區金圓統一證券有限公司，從事經營證券經紀、證券自營及證券承銷與保薦業務。
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