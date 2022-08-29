佳龍躺著也中槍？立法院副院長蔡其昌今(29日)由競選主委蘇嘉全帶領競選團隊及多位民進黨籍市議員參選人陪同完成市長選舉登記，正式成為台中市長候選人。蔡其昌喊出「前一棒特別弱的時候，下一棒就必須要承擔」，讓PTT鄉民笑翻直虧：「偷臭林佳龍？」、「佳龍躲到新北也中槍」、「有盧秀燕一半就算你贏好了」。

蔡其昌表示，台中市民給了盧秀燕4年時間，但這4年來台中沒有願景，盧秀燕沒有辦法用行動展現出對這個城市的大規劃、大魄力、大建設。市政推動是一棒接一棒，前一棒特別弱的時候，下一棒就必須要承擔起上一棒落後的部分，否則城市的競爭當中、台中只會越來越退步、不斷的被追趕。

蔡其昌說，台中這座城市需要更多的擘畫、建設，才能成為國際級的大都市，我們要告訴這個城市的市民朋友值得被更好的對待，「打造台中成為生活首都」是未來90幾天所要傳達給市民的宗旨，他有信心會帶領34位議員，在接下來的日子裡努力奔走，把台中的願景告訴每一個市民朋友，也有信心讓議員全壘打，蔡其昌將帶領大家贏回台中。

PTT鄉民表示：「？」、「他是在臭+ln(佳龍)太弱？」、「黑龍：你？」、「偷臭林佳龍？」、「佳龍：我的背好癢」、「新竹球場：」、「黑龍太弱。科科」、「偷臭輸20萬的黑龍？」、「你說誰太弱cc」、「黑龍：怎麼有臭味」、「XD這咖更弱」、「的確，弱到只做一任」、「我真的懷疑在講龍哥」、「但其昌你真的不行」、「林佳龍輸21萬票，蔡其昌會輸30萬票嗎」、「阿龍：來比得票率啦」、「前一棒：林佳龍啊」。

還有人酸，「好期待看你輸多少」、「爛會長，那個新竹球場敢開打真是ooxx」、「阿龍：你票就不要比我少啊，笑死」、「黑龍：來互相傷害啊」、「如果選輸盧，不就變成比特別弱還弱？」、「輸10萬內算你贏好不好」、「有盧的一半就算你贏好了」、「昌哥我看你沒輸個30萬票不行」、「嫌黑龍太弱，真敢」、「ddp的前一棒好像是佳龍涅」、「是不是沒玩過大隊接力？前一棒是自己人耶！」、「黑龍躲到新北也中槍」。