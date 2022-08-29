大同集團今（29日）稍早代子公司中華映管股份有限公司（華映公司）發布重訊公告，經法院裁定宣告破產，負債總額達418.3億元，第一次債權人會議將於10月28日在桃園地方法院召開。

大同持有華映約39.67%股份，因華映公司目前負債總額達418.33億元，資產不足抵償負債。大同代子公司公告，法院29日宣告華映破產，並將選任馬國柱會計師、劉慧君律師、楊曉邦律師三人為破產管理人，申報債權之期間自即日起至民國111年10月21日止。

華映公司之資產不足抵償負債，且眾多債權人競相聲請法院強制執行華映公司土地、建物、設備等各項資產，華映公司已無法繼續生產、營運；華映公司董事會於108年9月18日依公司法第211條規定決議聲請法院宣告破產，以使員工及各債權人能依法律規定公平受償。

經法院認定華映公司不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務，故法院裁定宣告破產。