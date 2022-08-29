大同29日代子公司華映公告，桃園地方法院宣告大同子公司華映破產，並選任會計師馬國柱、律師劉慧君律師、律師楊曉邦三人為破產管理人，並將在今年10月28日舉行第一次債權人會議。

大同指出，目前大同對華映綜合持股約39.67%，華映負債總額418.3億元，由於華映資產不足抵償負債，且眾多債權人競相聲請法院強制執行華映公司土地、建物、設備等各項資產，華映已無法繼續生產、營運。

華映董事會於2019年9月18日決議聲請法院宣告破產，使員工及各債權人能依法律規定公平受償，經法院認定華映不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務，因此，法院裁定宣告破產。

日前華映主要資產楊梅廠區的廠房、宿舍等動產及不動產，法院以總低價近63億元執行拍賣，不過一拍、二拍均無人投標流標收場。由於大同目前尚需認列華映轉投資虧損，並於華映破產時超額認列損失，一旦華映成功破產，不僅可有60多億元帳上利益回沖，對於大同營運回穩亦有助益。