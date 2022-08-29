F-14雄貓戰機(TomCat)絕對是戰鬥機界的大明星，除了帥氣的造型以外，它也是第一種實用化的視距外戰機。然而它也像大明星一樣難伺候，美國海軍在2006年將其提前除役，所有作戰任務都由F/A-18大黃蜂戰機(Hornet)接替。這使得許多雄貓迷相當不滿，認為「拿蟲換貓」是一種退化。不過有一說一，F/A-18的多功能、維護容易的特性，才是最合適的艦載戰鬥機。

由諾斯洛普公司(Northrop)設計、麥道公司(McDonnell Douglas)生產，如今畫為波音公司(Boeing)的F/A-18，是一種雙引擎、超音速、全天候、多用途戰鬥機；它是目前唯一編號上就以「F/A」(戰鬥/攻擊)為名的戰機，這意味它可以執行任何任務，從空中優勢、到空對地攻擊，再到偵察，還有空中加油，以及電子作戰。

1984年7月1日，原本專注對地打擊的第25打擊中隊(VA-25)迎來大改變，他們將離開原先的A-7攻擊機，改駕駛F/A-18A。由於他們的新座騎具有空戰能力，使得他們要學會空戰技巧，番號也從改名為「第25戰鬥打擊中隊」(VFA-25)。這正是F/A-18戰機的特性：多功能。

然而，這架如此多才多藝的飛機，卻曾經是競標落敗的輸家，美國空軍不選擇它，差一點埋沒了。

在 1970 年代，美國空軍提出輕型戰鬥機 (Lightweight Fighter ,LWF) 計劃，基於滿足能量機動性理論的新型輕戰機，向各飛機公司提出招標。

YF-16與YF-17是戰機競爭中的一段瑜亮之爭，最終的結果是空軍選YF-16，海軍選YF-17，後來改名F-18。(圖/美國空軍)

「能量機動性理論」的核心觀點認為，戰機設計應該要回歸本心，過於笨重的設計，會對飛機的機動性產生不利影響，既打不到敵人，又容易遭敵人攻擊，因此飛機要足夠靈活，能夠快速改變速度、高度和方向，才能擊敗對手。

參與決標的是通用動力的YF-16與諾普洛普的YF-17，這2型戰機都非常優異，被認為是性能差距最小的一組對手。在2種飛機的測試期間，YF-16曾經發生線傳飛控操作的失誤而嚴重受損，因此當年許多人更看好性能穩重的YF-17。然而美國空軍選擇了YF-16，因為「相對於 YF-17，YF-16具有更出色的加速度、耐力、轉彎率和爬升率。」

F-18問世之際，剛好遇上第三波電腦革命，座艙全面數位化，F-18A戰機就有3具大型顯示器，使它可輕易的切換空戰與攻擊的任務工作。(圖/美國海軍)

然而，美國海軍在不久後也提出自己的LFW標案，參與的然是這2型戰機，但是結果卻反了過來。美國海軍嫌棄F-16過快的降落速度，過於集中的起落架，以及單引擎的設計。這是因為航空母艦是個極端的環境，飛行安全性比性能更為重要，因此YF-17較低的極速，更保守的飛行性能，以及2具發動機的設計，反而更適合航空母艦甲板。

另外，雖然F-16 具有卓越的敏捷性，但F/A-18其實也完全不遜色，2型戰機都有出色的推重比、線傳飛控系統和前緣沿伸(leading-edge extensions)，只是設計的各有不同。F-16是採用翼身融合，而大黃蜂則是機翼前緣沿伸到座艙旁。

增加F/A-18機動性的是傾斜的雙垂直尾翼(V型尾翼)、超大的水平尾翼，超大的後緣襟翼，最終的結果它具有高攻角飛行性能。攻角程度至少達到60度而不失速。

對航空母艦上的後勤人員來說，F/A-18更是了不起，它從一開始就設計成「易於維護」，相比於F-14、A-6這樣的飛機，它們比大黃蜂需要更多的維護成本。事實上，事實上後勤人員簡直開心死了，大黃蜂戰機的平均故障間隔時間，是其他攻擊機的3倍，而維護時間只需一半。

F404引擎與F/A-18的機身只有10個連接點，後勤人員可以快速的拆裝。(圖/美國海軍)

大黃蜂如此的穩健性能，部分原因要歸功於那2具通用電氣 F404發動機，它被稱為「中推力引擎之王」，其設計可靠且易於維護。即使在不利條件下，F404 也能抵抗失速、熄火。而且拆卸也很容易，F404與F/-18僅有十個固定連接點，因此4人的後勤團隊，以在大約20分鐘內就將引擎拆出戰機尾管，然後以同樣的時間將另一具正常的引擎裝上大黃蜂。

F/A-18經過20年的服役，到1999年迎來它的改良型F/A-18E超級大黃蜂，體積增大了20%，更換推力更大的F414引擎，也就有更大的武器掛載量與作戰半徑。

F/A-18E已邁入第3代升級，也就是Block III，新的 Block III具有精進的通訊網路，可為飛行員提供更多作戰資料。雖然它不是匿蹤戰機，但可預見的未來幾十年內，仍然會持續活躍進美國航空母艦甲板上。