台南殺警奪槍案震驚社會，各界對警方用槍、人力與裝備，都有更高期許，希望改革精進。警政署NPA署長室臉書今天發文指出，「改革，是一條漫長且不易的道路，或許無法盡善盡美，但是我們會盡最大的努力，希望能給大家一個更好的執勤環境。」署長黃明昭也對警力增補，提出3個方向。

警政署指出，除警械使用條例修正法案的積極推動之外，針對警力增補的政策，同時也在持續努力中，以下為目前的方向及進度：

一、規劃保一、四、五總隊列管人員依地方缺額專案支援

警政署於108、109年專案請增員額4093人，其中保一、四、五總隊服務列管人員尚有943人，為彈性調度人力，並使列管人員於移撥前熟悉地方警察勤、業務運作，將依地方缺額及治安需要等規劃專案支援地方警察機關工作，即時填補地方警力空缺。

二、基層員警定期請調作業提前辦理

因應地方治安及選舉勤務需求，10月定期辦理全國性基層員警的請調作業規劃提前於9月辦理。

三、台灣警察專科學校畢業生優先派補地方

10月份下旬將會進行警察專科學校畢業生通過警察特考的分發作業，預計分發警員約530人，均可優先補足地方缺額。

警政署表示，爭取警械使用條例的修法通過和警力的派補只是第一步，接下來改革的腳步將不會停歇，更有賴於各界的關心及支持。